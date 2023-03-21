شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى ورشة عمل لجمعية حماية المستهلك

وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعايتها لورشة عمل حول آليات تعزيز حماية المستهلك بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني، والتي نفذتها جمعية حماية المستهلك بحضور وزير الاقتصاد الوزير خالد العسيلي ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة وسلطة النقد واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة الأراضي، حيث تناولت الورشة عدة محاور في جلساتها المنعقدة وهي، المستهلك وأسعار الأدوية، البنوك وحقوق المستهلك، وسبل تعزيز حماية المستهلك.

و تقدم الوزير خالد العسيلي بالشكر لجمعية حماية المستهلك على جهودها الدائمة في الرقابة والمتابعة لحماية المستهلك الفلسطيني، مؤكداً بأن وزارة الاقتصاد تقود جهوداً كبيرة لتطوير الصناعات المحلية، حيث وصلت المواصفات الفلسطينية لأكثر من خمسة آلاف مواصفة، مضيفاً، " نجحنا في تجاوز محن كبيرة في السنوات الأخيرة متمثلة بجائحة كورونا والأزمة الخاصة بأسعار المنتجات بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، وعالجنا خلال العام الماضي أكثر من ألفين شكوى تتعلق بحماية المستهلك"، وأشاد العسيلي بشركة المشروبات الوطنية وتحديداً شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية التي اعتبرها من أنجح الشركات في فلسطين في توفير أعلى المنتجات جودة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وقال الوزير علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي، "نعتز بعلاقتنا مع وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك، ونحرص على البقاء على تواصل وتعاون مستمر معهم، لتحقيق هدفين رئيسيين وهما حماية المستهلك الفلسطيني وحماية المنتج الوطني وعمل توازن بينهما لحماية اقتصادنا الوطني"، داعياً إلى ضرورة الاستثمار في أراضي الدولة وحمايتها.

من جهته، قال إياد زيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، "نحن في سلطة النقد معنيون بتعزيز العلاقة مع جمعية حماية المستهلك، ومتابعة قضايا المواطنين والتغييرات على مستوى السياسات واتخاذ إجراءات ضامنة لحماية المستهلك"، مؤكداً، "إن موضوع حماية المستهلك تترتب مسؤوليته على جميع المؤسسات، مضيفاً بأن سلطة النقد تمتلك قطاعا للخدمات للتعامل مع قضايا المواطنين بشكل مستمر من خلال طاقم متخصص.

و أكد رامي عفانة مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي على أهمية الورشة ودورها في تعزيز حماية المستهلك والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، خاصة في ظل حالة تذبذب الأسعار السلع في السوق الفلسطيني"، مضيفاً، " إننا نحرص في

شركة المشروبات الوطنية على دعم كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة المستهلك الفلسطيني، وذلك لإيماننا بأن للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحته"، مشيراً إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تحرص منذ تأسيسها على مراعاة السلامة الغذائية والالتزام بمعايير الجودة والتقيد بالمعايير الفلسطينية والدولية في تصنيع منتجاتنا.

وأردف عفانة، "نثمن ما تقوم به جمعية حماية المستهلك من جهود للعناية بشؤون المستهلك وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال ، كما نعتز بهذه الشراكة المستمرة التي تجمعنا بها منذ سنوات في سبيل تأمين مختلف الطرق لتقديم أعلى مستويات الجودة للمستهلك الفلسطيني، وليحصل على أفضل المنتجات وأكثرها صحة، والتي تحرص شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على أن يكون ذلك على سلم أولوياتها.

وتوجه محمد شاهين ممثلاً عن جمعية حماية المستهلك، بالشكر لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على دعمها الدائم ورعايتها لفعاليات وأنشطة جمعية حماية المستهلك، مشيراً إلى أن يوم المستهلك الفلسطيني والذي يصادف الخامس عشر من آذار من كل عام تزامن هذا العام مع ارتفاعات كبيرة في الأسعار، فجاء هذا اليوم ليذكرنا بالمستهلك الفلسطيني وحقوقه".

وأضاف شاهين بأن شهر رمضان الكريم على الأبواب والمستهلك الفلسطيني بدأ يتجهز له بشراء مختلف السلع الضرورية في ظل ارتفاع كبير في الأسعار، فكان يتوجب علينا كجمعية حماية مستهلك أن نتحرك للبحث في آليات تعزيز حماية المستهلك الفلسطيني وحماية حقوقه". مؤكداً، بأن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تعمل منذ تأسيسها بجهد كبير للتأثير على أسعار السلع الأساسية، وتوفير الأفضل والأكثر جودة للمستهلك في السوق الفلسطيني، بالمتابعة مع مختلف الجهات المختصة، والمراقبة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في ضمان حصول الموطن الفلسطيني على حقوقه كمستهلك".

وسعياً لمساعدتها في تحقيق أهدافها المنشودة، تحرص شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على المشاركة ورعاية العديد الأنشطة والفعاليات التي تعمل جمعية المستهلك الفلسطيني على تنظميها، حيث عملت شركة المشروبات الوطنية على رعاية فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، كما قدمت رعايتها لفعاليات يوم المستهلك الفلسطيني قبل عام في كلية مجتمع المرأة بمدينة رام الله، إضافة إلى رعاية فعاليات يوم المنتج الوطني بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك في جامعة فلسطين التقنية خضوري/رام الله.