أهالي القدس يرفضون قرار الاحتلال بعدم إدخال مركباتهم من باب الأسباط

وطن: رفض أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بعدم إعطائهم تصاريح دخول لمركباتهم من خلال باب الأسباط.

واعتبرت لجنة تجار القدس، خلال وقفة نظمها الأهالي ضد القرار، عملية المنع دربا من دروب ضرب الحركة التجارية بالمدينة المقدسة، ومنعا لوصول القوة الشرائية لها، حيث إن جميع بضائع المحلات التجارية ومشتريات المتسوقين تنقل بواسطة المركبات و"التركتورات"، إضافة إلى الحد من وصول المرضى وكبار السن من الزوار والأجانب المستخدمين لوسيلة "التوكتوك" إلى البلدة القديمة.