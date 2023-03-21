إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية من جهة معسكر سالم المقام فوق أراضيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز بكثافة صوب منازل المواطنين وداخل عيادة طبية كان بداخلها مراجعون، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين والمرضى بالاختناق .

يشار إلى أن قرية رمانة تتعرض بشكل شبه يومي إلى اقتحامات متواصلة، يتخللها نصب الحواجز ومواجهات.