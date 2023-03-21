حزب الشعب الفلسطيني يسلم سفيري الصين وروسيا رسالة خطية لزعيميهما المجتمعين في موسكو

وطن: سلم حزب الشعب الفلسطيني ظهر اليوم الثلاثاء، السفيرين الروسي والصيني في فلسطين، رسالة خطية مشتركة موجه إلى الرئيسين الصيني والروسي في القمة المنعقدة بينهما في العاصمة موسكو.

رحب الحزب في الرسالة بإنعقاد القمة وتمنى لها النجاح في وضع حد نهائي لجشع الولايات المتحدة الامريكية ورغبتها في إحكام سيطرتها على العالم ونهب موارده والتحكم بمصائر الشعوب، وفي إعادة الاستقرار إلى النظام الدولي وبناءه على أسس جديدة بما يضمن تحقيق السلام العادل والتقدم لشعوب العالم بأسره، وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما دعت الرسالة القمة الروسية والصينية إلى تعزيز دورها في حل القضية الفلسطينية عبر مختلف المحافل ومن خلال الأمم المتحدة في حل القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني، وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة وأهمها استمرار الاحتلال الاستيطاني وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة العمل من أجل:

1- إنهاء احتلال "اسرائيل" واستعمارها للأراضي الفلسطينية وأراضي عربية أخرى، وتفكيك الاستيطان وجدار الفصل العنصري الفاصل للضفة الغربية.

2- دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس.

3- احترام وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية كافة بما فيها حماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين كما هو منصوص عليها في قرار الأمم المتحدة رقم 194، وحقهم في العودة إلى قراهم التي هجروا منها والحق في التعويض.