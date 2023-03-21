الادارة العامة لكهرباء القدس تكرم موظفاتها الأمهات وتثني على دور المرأة الفلسطينية في تطور عمل الشركة

وطن: كرمت دائرة العلاقات العامة في شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الزميلات الأمهات العاملات في الشركة وذلك تقديرا لدورهن الكبير في عمل الشركة وتطورها.

وقدمت دائرة العلات العامة في الشركة التهاني و الورود للأمهات العاملات في الشركة، مؤكدة على تقديرها الكبير لهن في عطائهن المميز.

كما اثنت الشركة على دور الام الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء المجتمع والوطن، متمنية لهن حياة كريمة وسعيدة.