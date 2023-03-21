بمناسبة الشهر الفضيل وتيسيرا على المواطنين.. "العربية لتجارة المركبات" تطلق حملة "بشهر الكرم والجود ..عروض كيا ما إلها حدود"

وطن: أعلنت الشركة العربية لتجارة المركبات "كيا فلسطين"، عن إطلاق حملة بعنوان "بشهر الكرم والجود ..عروض كيا ما إلها حدود"، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بغية تيسير حصول المواطنين على المركبات التي تطرحها في السوق الفلسطينية.

وتقوم الحملة على تقسيط أي مركبة من إنتاج "كيا"، وذلك بفائدة صفرية على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتبعا للشركة، فإن بمقدور أي مواطن الحصول على المركبة التي يسعى لامتلاكها، عبر تقديم دفعة أولى، ثم تقسيط سائر ثمنها بشكل مباشر مع الشركة، ودون وساطة بنوك.

وأكدت الشركة أن الحملة، جاءت احتفاء بشهر رمضان، ومراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، ورغبة في تسهيل امتلاك المواطنين للسيارات التي تنتجها "كيا"، والتي تعتبر الأكثر رواجا ليس على مستوى السوق الفلسطينية فحسب، بل والعالم.

وأوضحت أنها ستواصل مبادراتها المتنوعة، للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم أفضل نموذج في مجال العمل المؤسسي.