اصابة جنود من جيش الاحتلال بانفجار دورية بلغم أرضي على حدود لبنان

وطن: أصيب عدد من جنود الاحتلال ، ظهر الثلاثاء بجروح، إثر انفجار لغم أرضي في مركبتهم العسكرية على حدود لبنان.

وأفاد مراسل قناة المنار اللبنانية، علي شعيب، بسماع صراخ أحد جنود الاحتلال بعد بتر ساقه جراء انفجار لغم أرضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب.

ولفتت مصادر لبنانية الى اصابة 3 جنود على الاقل في الانفجار.

وأشارت إلى أن المصاب نقل بدبابة ميركافا لتلقي العلاج.

وقالت القناة 14 العبرية ان الرقابة العسكرية تفرض حظر نشر بخصوص الحادث علي الحدود الشمالية.