منفذ عملية "مجدو" تجاوز الحدود عبر "سلم" وتقديرات الاحتلال تتجه نحو حزب الله

وطن: ذكرت مصادر عبرية ان منفذ عملية "مجدو" اجتاز الجدار الحدودي بين فلسطين المحتلة ولبنان بواسطة سلم نجح في وضعه على السياج واجتيازه.

وقال مصدر عسكري ان "المنفذ اختار مسار مخفي لاجتياز الحدود، يحتاج لجمع معلومات استخبارية دقيقة عن المنطقة، حيث جرى ضبط أجزاء من السلم في حقيبته".

ولفتت المصادر ان قصاصي الأثر الذين استدعوا للموقع ساعدوا في بناء صورة كاملة عن المنفذ وعن العملية وكيفية الدخول الى فلسطين المحتلة.

ولفت مصدر عسكري ان الهدف من تفجير العبوة الناسفة بعد زرعها في منطقة مجدو وليس في المستوطنات القريبة من الحدود، هو ضرب الوعي الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية ان التقديرات لدى المؤسسة الأمنية، يتزايد بأن حزب الله اللبناني هو من يقف خلف العملية.