قادة الحركة الأسيرة يشرعون بالاضراب عن الطعام

وطن: أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ان قادة الحركة الأسيرة في الجون سيشرعون اليوم في الاضراب ع الطعام.

وقالت اللجنة في بيان لها "بعد أن ظن العدو أنه يستطيع أن يستبيح شيئًا من حقوقنا وكرامتنا، وبعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم "صبيان التلال" من أمثال المدعو "بن جفير"، والمنكر لضوء شمس وجودنا "سموتريتش"؛ قررنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة" لنصدح بصوت جوعنا وصبرنا في الدنيا كلها بصوتٍ واحد ووحيد "حرية ... حرية ... حرية".

ولفتت اللجنة ان الاسرى الذين سيشاركون في الاضراب هم:

الأسير محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م

الاسير عمار مرضي. ممثلًا عن حركة فتح.

الاسير سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة حماس

الأسير زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي

الأسير وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية

الأسير وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية

الأسير باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب

ولفتت اللجنة ان أكثر من ألفي أسير سينضمون للاضراب في اليوم الاول من شهر رمضان.

ودعت اللجنة "جماهير شعبنا البطل للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض الإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام"، داعية للمشاركة في المسيرات والوقفات الليلية اليوم الساعة 7:30 مساءً في مراكز مدننا دعمًا لمطلبنا المشروع بالحرية الكاملة والعيش بكرامة.