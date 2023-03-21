الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مدن مختلفة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وداهمت منزل الأسير الجريح أسامة الطويل في حي رفيديا، واعتقلت شقيقيه خالد ومؤمن.

كما اعتقلت الشقيقين أمير وعمر فطوم بعد مداهمة منزلهما في شارع تل في نابلس، وهما ابنا خال الأسير الطويل.

وفي منطقة وادي البادان شمال شرق نابلس، اعتقلت قوة احتلالية المواطن محمد أنيس دراوشة.

وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من مقاومين خلال اقتحامها للمدينة، وأعلنت مجموعات عرين الأسود عن التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثلاثة شبان من بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت علي الجعبري، ومجد رائد فريحات، وأحمد ياسر أبو الهيجا بعد اقتحام اليامون ومداهمة منازل ذويهم، كما اندلعت في البلدة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد باسم كنانة (24 عاما)، وجمال أسامة العيسة (26 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وزيد سمير صدوق (28 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن محمود شيخة، بعد دهم منزله في حي سطح مرحبا، وتفتيشه.