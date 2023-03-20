شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تعقد ورشة تدريبية لطواقمها حول إدارة الحوادث والأزمات

وطن: أقامت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي ورشةً تدريبية بالتعاون مع شركة كوكاكولا أوراسيا والشرق الأوسط لطواقم الشركة، وجاءت الورشة التدريبية التي عقدت على مدار يومين في المقر الرئيسي للشركة في مدينة رام الله تحت عنوان إدارة الحوادث والأزمات، وتناولت الورشة الطرق الحديثة لأساسيات إدارة الحوادث والأزمات، وتحديد الفرق المسؤولة عن إدارة الحوادث والأزمات وكيفية تدريبها، إلى جانب التعريف بأدوات التحليل الخاصة بإدارة الحوادث، وعرض كافة التصنيفات التي تندرج تحت مسمى إدارة الحوادث والأزمات.

ويأتي التدريب ضمن الاستراتيجية التي تتبعها شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في تطبيق أحدث المعايير الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية وسلامة الاغذية، للتأكيد على أهمية الوقاية والأمان للكوادر العاملة، وتسعى الشركة جاهدةً لتعريف كافة العاملين على آلية تطبيق نظام إدارة الأزمات والحوادث (IMCR) على نحو فعال، لرصد المشاكل المحتملة لضمان حماية كل من مستهلكي وزبائن وموظفي الشركة، والبيئة المحيطة.

وتم إجراء ورشة العمل التدريبية بالتعاون مع شركة كوكاكولا اوراسيا والشرق الاوسط، بحضور كل من المدير الفني للمخاطر ناغش مونيابا ومدير الاتصالات الاستراتيجية اربان باسو. وتخلل الورشة التدريبية تقييم لفريق إدارة الحوادث والأزمات لدى شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، من خلال عرض تطبيقات عملية، حيث تم تقييم الفريق بناء على آلية التعامل مع الأزمات وحلها بشكل فعال والأدوات المستخدمة لذلك.

بدوره، قال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي "إن الشركة تولي أهميةً كبيرة لمثل هذه الورشات التدريبية لما لها من أثر بالغ في رفع القدرات الفنية وتطوير أساليب التعامل لطواقم الشركة مع الأزمات التي من الممكن أن تواجههم"، مبيناً أن التدريب من شأنه أن يطبق أحدث المعايير الدولية أنظمة السلامة والصحة المهنية.

وأضاف الهندي أن الورشة التدريبية التي تعقد بالشراكة مع شركة كوكاكولا اوراسيا والشرق الاوسط ستعرّف كافة العاملين في شركة المشروبات الوطنية على آلية تطبيق نظام إدارة الأزمات والحوادث (IMCR)، وهو النظام المسؤول عن رصد المشاكل المحتملة بما يضمن حماية كل من مستهلكي وزبائن وموظفي الشركة.

وكانت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي قد حصلت على شهادات متعددة في مجال إدارة السلامة ونظام إدارة الجودة، كما حصل مصنع الشركة في رام الله على شهادة من وزارة العمل الفلسطينية كأفضل المصانع في مجال الالتزام والاستجابة لأنظمة السلامة والصح