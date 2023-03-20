البرغوثي: تصريحات الوزير الفاشي سموتريتش تتطاول على الأردن واستقلاله وتؤكد الطابع العنصري الفاشي لحكومة الاحتلال التي يجب مقاطعتها

وطن: اعتبر د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية تصريحات الوزير الفاشي سموتريتش إنكار لوجود الشعب الفلسطيني الأصيل، وتبنيه لخارطة تضم الأردن لإسرائيل تتطاول على الأردن واستقلاله.

وأكد في بيان وصل وطن أن تصريحاته تدلل على الطابع العنصري الفاشي للحكومة الإسرائيلية التي يجب مقاطعتها بالكامل و المطالبة بفرض العقوبات عليها بدل الاجتماع بها.