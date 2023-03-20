بعد تصريحات سموتريتش.. الاردن يستدعي سفير الاحتلال في عمان

وطن: اسـتدعت وزارة الخارجية الاردنية سفير الاحتلال فـي عمـان، مسـاء اليـوم الاثنين، إثـر اسـتخدام وزير ماليـة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، خـلال مشاركته فـي فعاليـة عقـدت يـوم أمـس فـي بـاريس، خريطـة لإسرائيل تضـم حـدود المملكـة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلـة، لمـا يمثلـه ذلـك مـن تصـرف تحريضـي أرعـن، وأبلغتـه بـأن ذلـك يمثـل تصـرفاً عنصـرياً متطرفـاً وخرقـاً للأعراف الدوليـة ومعاهـدة السـلام الأردنيـة الإسرائيلية.

وذكـر الناطق الرسمي باسـم الـوزارة، السـفير سـنـان المجـالـي، بـأنـه قـد تـم إبلاغ سفير الاحتلال رسـالة احتجـاج شـديدة اللهجـة لنقلهـا علـى الفـور لحكومتـه، أكـدت كـذلك علـى إدانـة الحكومـة الأردنيـة للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني وحقـه فـي الـوجـود، وحقوقـه التاريخيــة فـي دولته المستقلة ذات السيادة علـى التـراب الـوطني الفلسطيني،

وحـذّرت مـن خـطـورة استمرار هـذه التصرفات العنصـرية المتطرفـة الصـادرة عـن الوزير ذاته، الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو بلدة حوّارة.

وطالبــت الـوزارة المجتمـع الـدولي بإدانـة تصـرفات وتصـريحات وزير الاحتلال المتطرفة التحريضية، والتـي تمثـل أيضـاً خرقـاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وأعـاد الناطق الرسمي باسـم الـوزارة التأكيـد علـى أن الوزارة تتخذ جميـع الإجـراءات السياسية والقانونيـة الضـرورية للتصدي لمثـل هـذه التصرفات والتصـريحات الحاقـدة المتطرفـة، ومـا تمثلـه مـن تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.

وأعـاد النـاطق الرسمي باسـم الـوزارة التأكيـد علـى أن التصريحات الحاقـدة لـن تنـال مـن الأردن ولا تنتقص مـن حقـوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بـل تظهـر للـعـالـم مــدى الظلـم التـاريخي الذي يتعـرض لـه الشـعب الفلسطيني وخطـورة الفكـر العنصـري المتطـرف الـذي يحملـه الوزير الإسرائيلي.



المصدر: (بترا)