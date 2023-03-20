الاحتلال يصدر أحكاما بحق مقدسيين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، حكماً بحق الأسير المقدسي سامر أبو عيشة بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا، وعامين مع وقف التنفيذ.

كما حكمت المحكمة على الأسير المقدسي موسى نجدي من بلدة سلوان بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرًا، والقاصر أشرف كايد الرجبي بالسجن الفعلي 9 أشهر.

فيما قررت محكمة الاحتلال اليوم الإفراج عن الفتيين المقدسيين علي وأمير السلايمة من البلدة القديمة، بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع ودفع كفالة مالية.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير المقدسي سيف الدين عويس بعد قضائه 16 شهرا في سجون الاحتلال.

وأصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما بالسجن لمدة 15 شهرا بعد ادانته بإلقاء زجاجات حارقة وإلقاء ألعاب نارية، والتسبب بحريق داخل مستوطنة " موسكو بيتش".

وذكر المحامي خلدون نجم أن المحكمة المركزية بالقدس المحتلة أصدرت اليوم حكما بسجن الشاب سيف الدين عويس 15 شهرا، حيث قضى من حكمه 14 شهرا، وتم الافراج عنه اليوم.

فيما قررت محكمة الاحتلال اليوم الإفراج عن الفتيين المقدسيين علي سلايمة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع ودفع كفالة مالية.