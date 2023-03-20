الربيع الفلكي في نصف الكرة الأرضية الشمالي يبدأ ليلة الثلاثاء

وطن: أعلن مصدر في القبة السماوية بموسكو أن الربيع الفلكي سيبدأ في نصف الكرة الأرضية الشمالي ليلة الثلاثاء 21 مارس الجاري، حيث سيحدث الاعتدال الربيعي وبعدها ستطول ساعات النهار تدريجيا.

ويشير المصدر في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء إلى أنه في الساعة 00.24 ليلة الثلاثاء 21 مارس 2023 بتوقيت موسكو "سيبدأ الاعتدال الربيعي عندما تتحرك الشمس على مسارها (مدار البروج)، تعبر خلالها خط الاستواء السماوي وتنتقل من نصف الكرة الجنوبي للقبة السماوية إلى الشمالي. أي سيبدأ الربيع الفلكي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ويبدأ الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي".

ووفقا له، في يوم الاعتدال الربيعي سيكون طول النهار مساويا لطول الليل. أي طول كل منهما 12 ساعة تماما. وبعدها سيبدأ طول النهار بالزيادة تدريجيا ويقصر الليل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشمس تعبر خط الاستواء السماوي مرتين في السنة، حيث عندما تنتقل إلى النصف الجنوبي للقبة السماوية في شهر سبتمبر يحدث الاعتدال الخريفي، أي يبدأ في نصف الكرة الأرضية الشمالي الخريف الفلكي.

المصدر: (تاس)