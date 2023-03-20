بن غفير يأمر بحظر إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس والداخل

وطن: أمر ما يسمى وزير "الأمن القومي" إيتامار بن غفير، اليوم الإثنين، بإغلاق أي مقار ووقف أي نشاط لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة، والداخل، وفقا لما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبحسب موقع الصحيفة العبرية، فإن بن غفيرـ، أوعز بحظر بث أو وضع نقاط بث لاذاعة صوت فلسطين في القدس المحتلة أو الداخل المحتل، مدعيا أن هذا القرار جاء في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني".

وقال بن غفير: "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى .. دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة وكل من يحاول محاربتنا سنحاربه وسيجد نفسه في الخارج". وفق تعبيره.

وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قرار ما يسمى وزير "الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

وأكدت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، في بيان لها، أن قرار المتطرف بن غفير لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الاسرائيلية.

وأكدت أن القدس كانت ولا زالت وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدلل على زيف ما تدعيه اسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير .

وطالبت الهيئة، المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها ازاء قرار بن غفير بمنع الشركات الاعلامية العاملة في القدس المحتلة من تقديم خدمتها للاعلام الرسمي الفلسطيني دون غيره.