هيئة الأسرى: أوضاع الاسرى كارثية في سجن "عتصيون"

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها ظهر الإثنين، إن هناك كارثة حياتية وصحية يعيشها المعتقلون في مركز "توقيف عتصيون"، والبالغ عددهم (28 معتقلا)، حيث يتم التفرد بهم من قبل إدارة السجن بشكل عنصري وتعسفي، ويسلبون منهم أبسط حقوقهم الأساسية، والتي نصت عليها كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، بعد زيارة محاميتها جاكلين الفرارجة أن الأسرى داخل مركز التوقيف لايوجد لديهم مياه ساخنه للاستحمام كما ويتم قطعها بدون مبرر، مضيفةً أنه لا يوجد ملابس داخلية منذ أكثر من 3 أيام من تاريخ اعتقالهم بحجة عدم توفرها لهم.

وتابعت الهيئة أن النظافة منعدمة داخل المعتقل، والرائحة كريهة جدا، وعدد الأسرى كبير، والغرف مكتظة ومزدحمة، كما أن الطعام سيئ كما ونوعا، ومعظم الأسرى يشتكون من قلتها.

وناشدت الهيئة، كافة الجهات الدولية المختصة للتدخل السريع لإنهاء هذه المعاناة بحقهم، مطالبةً لجنة الصليب الأحمر الدولية من أجل التدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال .