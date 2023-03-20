مستوطنون يحطّمون أبواب محلات تجارية في الخليل ويقتحمون منطقة في ارطاس

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، على عدد من المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وحطموا ابوابها بالعتلات والمطارق وخربوا وعبثوا بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة وسط مدينة الخليل، داهموا منطقة باب الخان غرب الحرم الإبراهيمي على مدخل سوق اللبن القديم، وخلعوا أبواب عدد من المحلات التجارية وخربوا وعبثوا بمحتوياتها، مشيرة الى ان هذه المحال تعود ملكيتها لعائلة التميمي ولعائلات أخرى.

وأضافوا أن هذه المحال مغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 عاما تقريبا، ويمنع أصحابها من الوصول إليها.

وفي قرية ارطاس جنوب بيت لحم، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال المنطقة الغربية من القرية، وادوا طقوسا تلمودية كما افاد رئيس مجلس قروي ارطاس لطفي اسعد.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا في الأيام الأخيرة من عمليات الاقتحام لبرك سليمان والمنطقة الغربية في ارطاس.