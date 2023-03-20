الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال باليمن

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن.

وقالت الصحة العالمية عبر حسابها على تويتر، إن أكثر من 80 % من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح، مشددة على أن هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن.

وكشفت المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في أوائل مارس/آذار الجاري عن إصابة أكثر من 190 طفلاً في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين بالشلل خلال العام 2022، وذلك نتيجة إصابتهم بفيروس شلل الأطفال.

وترفض جماعة الحوثي تنفيذ حملات التطعيم في المناطق الشمالية لليمن الواقعة تحت سيطرتها.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 8 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.