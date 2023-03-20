بنك القدس يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين وغير العادي

وطن: وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القدس خلال اجتماعها السنوي العادي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال البنك وبما مجموعه 10 ملايين دولار، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2022 وخططه المستقبلية، وتجديد تعين "إرنست ويونغ - E&Y" لتدقيق حسابات البنك للعام 2023.

ووافقت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها غير العادية الذي عقد في نفس اليوم، على المصادقة على سياسية منح المكافآت والحوافز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما صادقت على رفع رأس المال من 100 مليون إلى 125 مليون دولار خلال الخمس السنوات القادمة.

وترأس الاجتماعين اللذين عُقدا بواسطة تقنية الاتصال المرئي في كل من مدينة رام الله وغزة وعمان، رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي، ومساهمين يحملون أسهماً بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي (85%) من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات في رام الله وفي غزة ومندوب سلطة النقد الفلسطينية، ومدققي حسابات البنك الخارجين، وممثل عن هيئة سوق رأس المال والمستشارين القانونين.

ورحب رئيس مجلس إدارة البنك أكرم عبد اللطيف جراب في كلمته أمام الهيئة العامة، بالحضور من المساهمين من رام الله وغزة وعمان وتقدم باسم أعضاء مجلس الإدارة بالتقدير والامتنان على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي والذي يقدم فيه نتائج أعمال البنك وإنجازاته والبيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2022.

وأضاف جراب "أن بنك القدس استطاع خلال السنوات الأخيرة حقق نتائج ايجابية طالت اغلب مؤشرات الربحية والمتانة المالية، ضمن رؤية طموحة أفضت الى تعزيز مكانة بنك القدس في السوق المصرفي في فلسطين، مبيناً أن هذه الإنجازات تُظهر المستوى المتميز والكفاءة الاستراتيجية العالية التي يتمتّع بها بنك القدس، وما يبذله من جهود في الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المصرفية بما يتوافق مع أهداف رؤية استراتيجيتنا".

وفي تعليق له قال الرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي أن بنك القدس تمكن في العام 2022 مـن تحقيـق نتائـج وإنجـازات قويـة، نتج عنها تصدرنا المؤشرات الربحية على مستوى البنوك الفلسطينية، مؤكداً على متانة وقوة المركز المالي لبنك القدس وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات والحفاظ على موقعه في القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأشار هدمي الى أن بنك القدس خطى خطوات كبيرة وهامة خلال العام 2022، عززت من مكانته المتقدمة في السوق المصرفي الفلسطيني لتحقيق النمو والتطور، سواء داخل البنك أو خارجه.

هذا وقد سجل بنك القدس مع نهاية العام الماضي 2022 أداءً مالياً قوياً ومتميزاً، وذلك بعد ارتفاع صافي أرباحه إلى 20,90 مليون دولار مقارنة مع 14,36 مليون دولار من العام 2021، فيما ارتفع إجمالي الدخل خلال العام 2022 بنسبة 16.89 % أي ما يعادل 85,16 مليون دولار مقارنة مع 72,86 مليون دولار في العام 2021، أما مجموع الموجودات فقد بلغ 1,452 مليار دولار، كما بلغ مجموع المطلوبات 1,294 مليار دولار ،أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ في العام 2022 نحو 157 مليون دولار، بعد أن كان 137 مليون دولار في العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 14.41%، علما أن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 96,433 مليون دولار في العام 2021 إلى 100 مليون دولار في العام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 3.7 % ، كما تشير البيانات إلى أن صافي التسهيلات التي قدمها بنك القدس لعملائه وصلت إلى 931,52 مليون دولار ، فيما سجلت مجموع ودائع العملاء 1,166 مليار دولار في العام 2022

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة بنك القدس كلف نائب رئيس مجلس الإدارة دريد جراب قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأً من تاريخ 1-4- 2023 وذلك بعد قبول استقالة صلاح هدمي الرئيس التنفيذي السابق للبنك.