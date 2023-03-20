الاحتلال يغلق المتاجر في حوارة ويكثف انتشاره بالبلدة

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، المحال التجارية، وسط حوارة جنوب نابلس وكثفت من انتشارها في البلدة وشددت من اجراءاتها على مختلف الحواجز، سيما حاجز حوارة المقام على مدخل مدينة نابلس ما تسبب بازمة خانقة واعاق وصول المواطنين الى اعمالهم وجامعاتهم.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على الشارع الذي يمر وسط البلدة وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما وكثفت من قواتها في النقاط العسكرية المختلفة التي تقيمها في البلة

وواصلت قوات الاحتلال اجراءاتها المشددة على حاجز حوارة المقام على مدخل مدينة نابلس، حيث تقوم بتفتيش السيارات وتعيق مرور المواطنين ما ادى الى ازمة خانقة في كلا الاتجاهين علما ان هذا الطريق يعتبر نقطة وصل بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها.

وفي سياق متصل فقد قررت مديرية التربية والتعليم تعطيل المدارس في بلدتي حوارة ومادما، وتحويل الدوام إلى إلكتروني، عقب الأحداث التي شهدتها حوارة ومادما يوم امس.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت امس مئات المركبات على الحواجز المقامة في محيط نابلس، ومنعت مرور المواطنين الذين احتجز المئات منهم حتى ساعات متاخرة من الليل حتى تمكنوا من الوصول الى منازلهم.