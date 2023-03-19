الاحتلال يعتقل مقدسيين ويفرج عن آخرين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأحد، شبان وفتية من أحياء مدينة القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

كما احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم فتى خلال المواجهات في بلدة الطور وحققت معه ميدانيا.

وأوضحت هيئة الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الفتية آدم زيتون (13 عاما) وعمر أبو ميالة (15 عاماً) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

فيما أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الشاب وسام سدر من حي باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام، ودفع كفالة مالية قيمتها ألف شيكل، والإبعاد عن البلدة القديمة لمدة 5 أيام.

وأطلقت سلطات الاحتلال اليوم سبيل الأسير عبد الكريم سمرين من بلدة سلوان، بعد أن قضى 7 أشهر في سجون الاحتلال.