الاحتلال يعلن محيط موقع العملية في حوارة منطقة عسكرية مغلقة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، مفارق وتقاطعات الطرق القريبة من موقع عملية إطلاق النار التي نفذت ظهر اليوم في بلدة حوارة، جنوبي نابلس، منطقة عسكرية مغلقة.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن جيش الاحتلال أصدر أمرا بالإعلان عن "التقاطعات القريبة" من مكان إطلاق النار في حوارة، منطقة عسكرية مغلقة.

وأصيب مستوطن بجروح خطيرة، اليوم، في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة، كما أصيب المنفذ بجراح خطيرة واعتقلته قوات الاحتلال وهو الشاب ليث نصّار (28 عاما) من بلدة مادما قرب مدينة نايلس.

وبعد العملية، انتشرت قوات معززة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك مركبات وآليات عسكرية انتشرت بكثافة في بلدة حوارة، وأغلقت كافة الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال بلدة حوارة والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، بعد عملية إطلاق النار. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت محيط المنطقة التي أصيب فيها المستوطن، وسط انتشار للجيش والقوات الخاصة في المكان.

وشرعت قوات الاحتلال بإغلاق المحال التجارية في بلدة حوارة، كما أغلقت مداخلها، والمداخل والحواجز العسكرية المحيطة في مدينة نابلس.

المصدر: (عرب48)