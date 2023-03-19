أرسنال يسحق بالاس ويبتعد في الصدارة

وطن: واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه كريستال بالاس بفوزه الساحق عليه برباعية لهدف مساء الأحد، ضمن الجولة 28 من "البريميرليج".

وأحرز المهاجم البرازيلي جابريل مارتينيلي الهدف الأول لأصحاب الأرض "المدفعجية" في الدقيقة 28، وأضاف المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا الهدفين الثاني، والرابع بالدقيقتين 43، و74 على التوالي، وتخللهما هدف السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 55، بينما سجل المدافع الغاني جيفري شلوب هدف كريستال بالاس الوحيد عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وحقق فريق أرسنال انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 69 في صدارة الترتيب، موسعًا الفارق إلى 8 نقاط مع مطارده مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل، في المقابل، مني كريستال بالاس بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 27 نقطة بالمركز الثاني عشر على سلم الترتيب.