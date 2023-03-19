انضمام كلية الحقوق في جامعة القدس للاتحاد الدولي لكليات القانون IALS

وطن: انضمت كلية الحقوق في جامعة القدس للاتحاد الدولي لكليات القانون International Association of Law Schools (IALS).

وتضم المنظمة اهم كليات القانون في العالم التي تضع اجندة مبتكرة لتطوير اجماع عالمي بين كليات القانون في العالم حول المبادىء الاساسية والتوجيهية ونتائج التعليم القانوني، وذلك من خلال عقد اللقاءات والندوات وتبادل الخبرات والاراء، اضافة الى كافة اشكال التعاون المشترك بين الدول الاعضاء للاستفادة من التجارب العالمية المختلفة حيث تشكل المنظمة جسرًا بين اهم كليات القانون في العالم لمشاركة برامج التدريب والبرامج الاكاديمية بين الدول الاعضاء، بحيث يتيح الاشتراك في الاتحاد فرصًا لطلبة كلية الحقوق في جامعة القدس للمشاركة في البرامج التدريبية التي يطرحها الاتحاد للطلبة والمتمثلة بالقيام بمهام بحثية وادارية مع كليات الحقوق المنضمة للاتحاد.

ويوفر الاشتراك فرصًا لاعضاء الهيئة الاكاديمية في كلية الحقوق لمتابعة واتمام مشاريع بحثية مع اكاديميين اخرين في اهم كليات القانون حول العالم، اضافة الى فرص التبادل الاكاديمي لفصل دراسي كامل لدى اي من الكليات المنضمة للاتحاد بما يساهم في اكتسابهم الخبرة الدولية وتطوير رؤيتهم وممارساتهم العلمية والاكاديمية.

وتجدر الاشارة ان الانضمام للاتحاد الدولي يتيح لكلية الحقوق في جامعة القدس فرصة المشاركة في الاجتماعات الدورية السنوية التي يعقدها الاتحاد، إضافةً الى اجتماعات عمداء كليات القانون حول العالم، والندوات واللقاءات بين الاكاديميين.

يأتي هذا الانضمام للاتحاد الدولي لكليات القانون ضمن رؤية كلية الحقوق في جامعة القدس وهدفها المتمثل في تطوير التعليم القانوني من خلال الانفتاح على التجارب العالمية والاستفادة من الخبرات العلمية المتنوعة وتبادل الاراء وانجاز الاعمال البحثية المشتركة بين اعضاء الاتحاد بما من شأنه تحقيق رفعة الكلية وتقدمها.