شاهين: حزب الشعب يدين مساعي تحويل قضية شعبنا إلى قضية تفاهمات "أمنية" و"تحسينات اقتصادية" ومقاومة الاحتلال أمر طبيعي

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، إن المشاركة الفلسطينية الرسمية في اجتماع شرم الشيخ، يمثل إمعاناَ مرفوضاَ لاستمرار الانزلاق في هذا المسار، كما يمثل تجاهلاَ غير مسبوق لمواقف الإجماع الفلسطيني ولقرارات هيئات ومؤسسات شعبنا الوطنية.

وأكد شاهين في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام خلال المشاركة في وقفة احتجاج على اجتماع شرم الشيخ نظمت اليوم الأحد وسط مدينة الخليل، على رفض وإدانة مساعي الإدارة الامريكية الهادفة من وراء هكذا اجتماعات إلى تحويل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني من قضية سياسية إلى قضية أمنية و"تحسينات اقتصادية ومعيشة" تحت سطوة الاحتلال، وفقا لمفاهيم الأمن الأمريكية – الإسرائيلية، وتعمد التغاضي عن جوهرها وطابعها السياسي كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال، مشدداَ أن مقاومة شعبنا لهذا الاحتلال ولعصابات مستوطنيه هو أمر طبيعي للرد على استمرار احتلاله وجرائمه.

وأضاف شاهين، يقول: إن هذه الاجتماعات ذات مضمون وطابع "أمني" وليس لها علاقة في جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، وهي لن تعزز اللحمة الداخلية الفلسطينية في مجابهة الممارسات العدوانية والفاشية لدولة الاحتلال والنازيون الجدد الذين يحكمونها، بل ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة كل المخاطر القائمة والتحديات الماثلة امام شعبنا.