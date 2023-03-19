حراك المعلمين: لا نرضخ للتهديد والضغوط وندعو المعلمين لاعتصام مركزي الأربعاء المقبل

وطن: أكد حراك المعلمين، أنه لا يمكن لأي أحد أن يُركّع المعلم من خلال محاولة تأليب المجتمع على المعلمين عبر حذف جزء بسيط من مادة التوجيهي، مؤكدا عدم الضخ للتهديدات والضغوط.

وطالب حراك المعلمين، الطلبة وأولياء الأمور للوقوف معهم ومساندتهم ضد الظلم. قائلاً:" نقول للحكومة إذا لم تنفذوا مطالبنا الواردة في الاتفاقيات السابقة، فلن يكون هناك جدوى للحذف لأنه لن يكون هناك مراقبين ومصححين في امتحانات التوجيهي".

ويدعو المعلمين لاعتصام مركزي أمام وزارة التربية في رام الله يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحاً.

يذكر ان حراك المعلمين يطالب بصرف راتب كامل وعلاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطياً.