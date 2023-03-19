اجتماع شرم الشيخ: الاحتلال والسلطة يتفقان على استحداث آلية للتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تُشعل الموقف

وطن: أعلن البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة تجددان استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء ما وصفوه بـ"الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر".

وأوضح البيان، أن هذا الاستعداد يتضمن التزاماً "إسرائيلياً" بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

واجتمع، اليوم، في هذه القمة وهي امتدادًا لقمة العقبة التي عقدت في 26 فبراير الماضي، ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال والولايات المتحدة والاردن ومصر.

وذكر البيان الختامي: أن الجانبين أكدا مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".

كما "واتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ"، حسب البيان.

وجاء في نص البيان الختامي لشرم الشيخ التالي: