تقديم الخدمات المخبرية ذات الجودة العالية للعاملات في جمعية ياسمين الخيرية

وطن: قامت مجموعة مختبرات مدلاب في فلسطين وبالشراكة مع بنك الاسكان بتقديم مجموعة من الفحوصات الطبية الاساسية لكافة السيدات العاملات في جمعية ياسمين الخيرية، وذلك بمناسبة عيد الأم وشهر آذار الذي يعتبر شهر المرأة، فقد أقيم حفل تكريم لهن بالجمعية تحت شعار " يعطيك العافية " وبحضور ممثل عن محافظة رام الله والبيرة السيد أحمد الخطيب ورئيس الجمعية السيد عمر أمين وعدد من العاملين والعاملات، والسيد أسامة حرزالله المدير الإقليمي لبنك الإسكان والسيد عبد المعطي خالد النمر المدير الاقليمي لمختبرات مدلاب – فلسطين والسيدة داليا العتيلي مدير مختبر مدلاب – الماصيون.

هذا وقد قُدمت هذه الفحوصات للسيدات العاملات في مقر الجمعية، من خلال برنامج السحب المنزلي المجاني، والذي يوفر فحوصات مخبرية ذات جودة عالية لجميع السيدات العاملات في الجمعية ووفق المعايير الطبية المعتمدة عالمياً.

وافتتح السيد عمر محمد امين رئيس مجلس إدارة جمعية ياسمين الخيرية بالترحيب بالقائمين على فعالية موظفات جمعية ياسمين الخيرية بمناسبة يوم الام وأشاد بالعمل الاجتماعي ومسؤولية المجتمع المحلي اتجاه مقدمي الخدمة لذوي الاعاقة ودورهم في دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية وذلك من خلال رفع كفاءة الموظفين في العمل وتقديم مميزات رعاية صحية خاصة تشمل الفحوصات الطبية وشكر كل من مختبرات مدلاب وبنك الاسكان والراعي والداعم ممثلة بالقائم على أعمالها الدكتورة ليلى غنام السيد احمد الخطيب.

ومن جهته أكد السيد أسامة حرز الله على أن بنك الإسكان ملتزماً بشكل دائم بالمساهمة الفاعلة بالمسؤولية الاجتماعية، مشيراً الى أهمية الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الوطن لخدمة أبناء شعبنا، هذا وتقدم بالشكر للموظفات والعاملات على المجهود الذي يقمن به في تقديم الرعاية الصحية والنفسية لنزلاء الجمعية، الأمر الذي ينعكس جلياً على التقدم بالحالات التي ترعاها الجمعية.

بدوره شكر السيد أحمد الخطيب ممثل محافظة رام الله والبيرة مختبرات مدلاب وبنك الإسكان على هذه اللفتة الكريمة خاصة أنها تأتي في اذار المرأة وعيد الأم وقبيل حلول شهر رمضان الفضيل، مؤكد على الشراكة المميزة التي تربط المحافظة مع مدلاب وبنك الإسكان وجمعية الياسمين الخيرية.

وهنأ الخطيب العاملات في جمعية الياسمين وأمهات الشعب الفلسطيني وعلى رأسهن أمهات الشهداء والأسرى بعيد الام واذار المرأة، مشيداً بالقطاع الخاص الفلسطيني لأدواره المتميزة ضمن شبكة أصدقاء المحافظة وبصماتهم الدائمة لرسم البسمة على وجوه الفئات الأقل حظا في المجتمع، داعياً جميع شركات القطاع الخاص بأن تقف عند دورها الوطني والمجتمعي، وتراعي احتياجات ابناء شعبنا.



ومن جانبها قامت السيدة داليا العتيلي مديرة مختبر مدلاب – الماصيون في شبكة مختبرات مدلاب المخبرية، بإعطاء محاضرة توعوية للسيدات عن أهمية عمل الفحوصات الدورية للحفاظ على صحة الفرد والتي بالتالي ترفع من قيمة انتاجيته.

وأضافت السيدة داليا، بأننا في مدلاب نوفر التنوع الكامل للفحوصات الأساسية والعامة والمختصة التي يحتاجها كل مواطن، بتقنيات عالمية وبأحدث الأساليب المخبرية، مراعية في ذلك المهنية والجودة العالمية في تقديم الخدمة المخبرية في عملنا، ومن هنا نذَكر مواطنينا بأننا نوفر جميع الفحوصات الطبية والمخبرية في مختبراتنا العاملة في كل من محافظة نابلس بفروعنا المتواجدة في شارع سفيان وشارع حطين، محافظة رام الله في فرعي الماصيون والارسال، في محافظة بيت لحم، وفي محافظة جنين.

ويذكر أن مختبرات مدلاب لها خبرة تزيد عن 30 عاماً في العمل في قطاع الطب المخبري ومتابعة كل جديد في علم الطب المخبري والتقنية المستخدمة لاجراء الفحوصات. كما تتميز بتقديم مجال شامل من الفحوصات في كافة التخصصات المخبرية، منها الفحوصات الجينية والفحوصات المتقدمة والفحوصات التشريحية، لتصل إلى ما يقارب 1000 فحص مخبري بإشراف أخصائيين وأطباء مخبريين، مما جعلها من المختبرات المتميزة في جودة ودقة النتائج المخبرية وخدمة المرضى من خلال مختبراتنا العاملة في فلسطين في كل من، رام الله، نابلس، بيت لحم، وجنين.

وفي ختام الحفل قام كل من بنك الإسكان ومختبر مدلاب بتوزيع هدايا على العاملات في الجمعية، متمنين لهن دوام الصحة والعافية.