انطلاق قمة شرم الشيخ بمشاركة السلطة و"اسرائيل" ومصر والاردن برعاية اميركية

وطن: انطلقت ظهر اليوم الأحد، اجتماعات قمة شرم الشيخ بمشاركة ممثلين من "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وبحضور كبير مستشاري الرئيس بايدن، بريت ماكغورك، ووزيرا خارجية مصر والأردن، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن الهدف من القمة تهدئة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان بأجواء أكثر هدوءًا.

وكانت معظم الفصائل والاحزاب الفلسطينية ادانت مشاركة السلطة الفلسطينية وطالبتها بعدم المشاركة وحذرت من مخاطرها على اكثر من مستوى.

و انطلقت قمة شرم الشيخ بالتزامن مع إعلان الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأحد، اغتيال أحد قياديها على الساحة السورية، علي رمزي الأسود (31 عامًا)، في "عمل يحمل بصمات صهيونية" وفق البيان.

واتسم العام الجاري 2023، بارتكاب الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من الجرائم والمجازر وعمليات القتل المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس ما اسفر عن استشهاد 89 فلسطينيًا بينهم 16 طفلًا، وفقًا لإحصائية فلسطينية رسمية.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)