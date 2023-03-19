دورة في الجامعة العربية الأمريكية حول إعداد التقارير المالية لطلبة المحاسبة وعلم البيانات والتمويل

رام الله - وطن: نظمت الجامعة العربية الإمريكية، والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، دورة حول المالية العامة وآلية إعداد التقارير المالية، استهدفت طلبة المحاسبة وعلم البيانات والتمويل في كلية العلوم المالية والإدارية، حاضر فيها مدير عام الحسابات في وزارة المالية الأستاذ أحمد ثمينات.

افتتحت الدورة، بكلمة ألقاها كلا من رئيس قسم علم البيانات والتمويل الدكتورة رشا عبادي، ورئيس قسم المحاسبة الدكتور راجح علاونة، رحبوا فيها بالحضور، وأكدوا على أهمية الدورة للطلبة المنوي تخرجهم من أقسام المحاسبة وعلم البيانات والتمويل، مشيرين إلى أن هذه الدورة تفيدهم عند الانتقال إلى سوق العمل، داعين الطلبة إلى الاستفادة من خبرة الأستاذ أحمد ثمينات.

من جهتها، أكدت سماح خلف مديرة دائرة المشاريع والمنح في الجامعة على أهمية التعاون مع المؤسسات، وخاصة عند استضافتهم في الدورات التعليمية نستهدف فيها الطلبة، مشيرة إلى أن الدائرة تسعى دائما إلى استقطاب العديد من المشاريع والتي تعكس إيجابا على الطلبة وتفيدهم خلال تواجدهم على مقاعد الدراسة أو عند انتقالهم إلى سوق العمل.

بدوره، أشار مدير عام الحسابات في وزارة المالية الأستاذ أحمد ثمينات أن الهدف من الدورة نقل المعرفة والبحث عنها، وهي أساس كل طالب جامعي، موضحا أن دورة إعداد التقارير المالية مهمة بإمكان الطالب أن يكون قادرا على قراءة التقارير المالية الصادرة من المؤسسات الفلسطينية الحكومية منها والخاصة والأهلية، مبينا أن أساس الدورة هذه سيكون على أساس علمي مبني على معايير مهنية.