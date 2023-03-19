نتنياهو يطالب بمنع إغلاق الطرقات ومكافحة التهرب من الخدمة العسكرية

وطن: طالب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، العمل على منع إغلاق الطرقات خلال الاحتجاجات ضد خطة التعديلات في الجهاز القضائي، وكذلك طالب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي بمكافحة التهرب من الخدمة العسكرية والاحتياط احتجاجا على إضعاف جهاز القضاء.

وردت تصريحات نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث أوضح نتنياهو أنه يتوقع من المفتش العام للشرطة إنفاذ القانون ومنع إغلاق الطرقات وما وصفه بـ"العنف"، وكذلك بعدم تعطيل الحياة اليومية .

وأضاف نتنياهو "أتوقع من رئيس أركان الجيش وقادة الاجهزة الامنية مكافحة التهرب من الخدمة"، قائلا إنه "لا مكان في النقاش والخطاب العام لرفض الخدمة والتهرب من الاحتياط، فلا يمكن لبلد يرغب في الحياة تحمل هذه الظواهر، ولن نتحملها".

وخلال جلسة الحكومة، تطرق نتنياهو أيضا إلى "التحريض على القتل"، على حد تعبيره، ضده وكذلك ضد وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، قائلا إنه يتوقع من الشاباك والنيابة العامة "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحرضين"، لكنه تجاهل أحداث العنف الليلة الماضية ضد المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد إضعاف جهاز القضاء.

وامتنع نتنياهو عن التطرق والتعليق على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة الليلة الماضية، والذي لم يتم الرد عليه من قبل الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال شهر ونصف.