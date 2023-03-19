فارس: مروان البرغوثي سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام

وطن: قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير، إن المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام في معركة (الحرّيّة أو الشهادة).

وأضاف فارس، في تصريح صحفي مقتضب، أنّ قرار البرغوثي، يأتي إيمانًا منه على بأهمية نهج المقاومة، والأهمية الإستراتيجية لمعركة الإضراب عن الطعام، التي أعلن عنها الأسرى في مواجهة سياسات الحكومة الاسرائيلية الفاشية.

وتابع فارس، يبقى البرغوثي نموذج القائد الذي يخوض غمار المعارك جنبًا الى جنب مع اخوته ورفاق دربه.