حزب الشعب يرفض قرار زيادة قيمة الضرائب في غزة ويدعو للتراجع عنها

وطن: أعرب حزب الشعب، عن رفضه للخطوة التي أقدمت عليها سلطة الامر الواقع في قطاع غزة بزيادة قيمة الضرائب، على البضائع والسلع.

وأوضح الحزب في بيان له وصل وطن نسخة عنه أن زيادة الضرائب على البضائع المستوردة وغيرها بنسب متفاوته تصل الى 120% لا يمكن اعتباره ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي الذي لا يكفي لسد حاجة السوق المحلية نوعاً وكماً. مضيفاً أن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية، جعل بعض البضائع المستوردة تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء قطاع غزة.

وأضاف الحزب ان فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من جمهورية مصر العربية يخالف القوانين الدولية التي تعفي هذه المنتجات من الجمارك ويزيد العبء على التجار والمواطنين.

وأكد الحزب في بيانه ان الجباية التي تقوم بها حكومة الأمر الواقع في غزة تزيد من أعباء المواطنين وترهق حياتهم بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الحزب "سلطة الامر الواقع للتراجع عن قرار زيادة الضرائب". وطالب النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عاليًا في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية ودعم الفقراء من الآثار السلبية لذلك.‏