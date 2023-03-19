من اجتماع العقبة الى شرم الشيخ .. ارتقاء 24 شهيدا وحرق حوارة

وطن: لم يكد يمر شهر على اجتماع العقبة الذي جمع السلطة الفلسطينية وولة الاحتلال ومصر والاردن برعاية امريكية، حتى تداعى الاطراف أنفسهم لعقد اجتماع جديد اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ.

ورغم ما نتج عن اجتماع العقبة مما أسمته الاطراف المشاركة "تفاهمات"، الا انها لم توقف الة القتل والتدمير الاسرائيلية، فمنذ اجتماع العقبة وحتى الان قتل جيش الاحتلال 24 فلسطينيا في الضفة الغربية، كما ارتكب المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال محرقة حوارة، والتي حظيت بإدانة دولية واسعة.

وتأتي مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ على الرغم من معارضة فصائل وقوى من داخل منظمة التحرير وخارجها للاجتماع.

وتهدف الولايات من خلال الاجتماعين، لبلورة خطة وإجراءات لإنهاء حالة الاشتباك والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، من خلال تعزيز التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.