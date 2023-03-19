حسن نصر الله يلتقي قيادات حركتي حماس والجهاد الاسلامي

وطن: استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.

وقالت العلاقات الاعلامية بالحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد ، إنه "تم استعراض آخر المستجدات في فلسطين المحتلة وخصوصا المقاومة البطولية والباسلة في الضفة الغربية والقدس، والأحداث الداخلية في الكيان الإسرائيلي الغاصب".

ووفق البيان ، "تم كذلك البحث في التطورات السياسية في المنطقة والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية".

وسبق هذا اللقاء، لقاء اخر جمع نصر الله بوفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام زياد النخالة .

وأوضحت الحركة، في تصريح أن اللقاء ناقش "الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية".

وأكد الطرفان مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة الاحتلال، وفق التصريح.