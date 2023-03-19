(محدث).. مقتل عربي من النقب طعنا قرب مدخل مستوطنة بالاغوار

وطن: قتل شخص عربي في الخمسينيات من عمره، من سكان النقب، في حادثة طعن قرب مدخل مستوطنة "سابير" في وادي عربة بالأغوار، علما ان اذاعة جيش الاحتلال كانت تحدثت بداية عن "مقتل مستوطن"

وقالت شرطة الاحتلال بأنها عثرت على جثة شخص وعليها علامات طعن في منطقة وادي عربة، ويرجح ان يكون تعرض للعطن في ساعات الفجر، وعثر عليه صباحا، حيث أقر طاقم طبي وفاته بالمكان.

ووفقا لبيان طاقم الإسعاف، فقد عثر على رجل في الخمسينيات من عمره، وعليه علامات عنف، ولم يكن المصاب في وعيه، وعانى جروحا جراء تعرضه للطعن، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة، حيث تحقق في كافة الاتجاهات، وكذلك إذا ما كانت الخلفية جنائية.

ويستدل من التحقيقات الأولية أن القتيل من إحدى البلدات العربية في النقب، ويعمل في الحراسة في ورشة للبناء في مستوطنة "سايبر" في وادي عربة.