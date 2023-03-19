الطقس: امطار متفرقة والحرارة أدنى من معدلها العام

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الثلاثاء، يكون الجو غائم الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء، يكون الجو غائم جزئي الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر، تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، والتزحلق على الطرقات.