حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الشمالية تدعو القيادة لمقاطعة لقاء شرم الشيخ

وطن: دعت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الشمالية، القيادة الفلسطينية الى مقاطعة لقاء شرم الشيخ يوم غد.

كما وجهت دعوة في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، ووصل وطن نسخة منه، "ابناء شعبنا والفصائل والقيادة للقاء في ساحة الفعل والمقاومة، والالتفاف حول حقوقنا الوطنية".

ودعت "حركة حماس في غزة الى مغادرة المواقع المترددة والحالة الضبابية والتصعيد الاعلامي دون الفعل واطلاق يد المقاومة في قطاع غزة، والانسحاب من حالة الهدنة غير المعلنة مع الاحتلال، والاصطفاف الى جابن خيار شعبنا المتمثل بالمقاومة الفعلية الميدانية في غزة وكل الساحات".