دوري أبطال إفريقيا: 5 أندية عربية تتأهل للدور ربع النهائي

وطن: ضمنت 5 أندية عربية تأهلها، إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في الوقت الذي يتنافس فيه "الأهلي" المصري و"الهلال" السوداني على بطاقة الترشّح، ما يرفع عدد الأندية العربية إلى 6.

وفي المجموعة الأولى، خطف "شبيبة القبائل" الجزائري فوزا متأخرا بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، أمام ضيفه "بيترو أتلتيكو" الأنغولي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، ويضمن تأهله رفقة حامل اللقب "الوداد الرياضي" المغربي الذي جمع 10 نقاط أيضا، حيث يلتقي الفريقان في الجولة السادسة والأخيرة في مباراة ستحدد متصدر المجموعة ووصيفها.

وسجّل هدف الفوز لشبيبة القبائل دادي الحسين مواقي في الدقيقة 90.

وفي المجموعة الثانية، ضمن فريق "ماميلودي صن داونز" الجنوب إفريقي تأهله، حيث يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، في حين انحصر التنافس على بطاقة التأهل الثانية بين "الهلال" السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، و"الأهلي" المصري صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، حيث يستضيف الفريق المصري نظيره السوداني في الجولة الأخيرة، ويحتاج للفوز لخطف بطاقة التأهل.

وفرط "الهلال" بضمان التأهل قبل الجولة الأخيرة، بعد أن سقط في فخ التعادل مع المتصدر "صن داونز" على ملعبه، اليوم السبت.

وتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف في الدقيقة 67 عن طريق خوليسو موادو، وعادل "الهلال" النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق محمد عبد الرحمن يوسف، والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال، أهدرها أطهر الطاهر، ليفوت فرصة ضمان التأهل على فريقه.

وفي المجموعة الثالثة، تأهل "الرجاء الرياضي" المغربي بعد تصدره المجموعة برصيد 13 نقطة، وحل "سيمبا" التنزاني وصيفا برصيد 9 نقاط، حيث يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة في مباراة تحصيل حاصل لن تؤثر على الترتيب.

وكان الفريق التنزاني قد ضمن تأهله، اليوم السبت، بعد أن سحق "حوريا" الغيني بسباعية نظيفة.

وتأهل عن المجموعة الرابعة، "الترجي الرياضي" التونسي و"شباب رياضي بلوزداد" الجزائري، وودع "الزمالك" المصري و"المريخ" السوداني.

ويتصدر "الترجي" المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن "بلوزداد"، علما أنهما يلتقيان في الجولة الأخيرة في تونس، لتحديد بطل ووصيف المجموعة.

وسيطرت ثلاث أندية عربية على لقب المسابقة القارية في المواسم الستة الأخيرة، حيث توّج باللقب "الأهلي" المصري مرتين (2020 و2021)، و"الترجي الرياضي" التونسي مرتين (2018 و2019)، و"الوداد الرياضي" المغربين مرتين (2017 و2022).