تعادلان لتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن: تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع مضيفه ساوثهامبتون بثلاثية لمثليها السبت في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف توتنهام بيدرو بورو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهاري كين بالدقيقة 65، وايفان بيريسيتش في الدقيقة 74، فيما أحرز لساوثهامبتون تشي آدامز، وثيو والكوت بالدقيقتين 46، و78 على التوالي، وجيمس ارد براوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، وساوثهامبتون إلى 23 نقطة بالمركز 20، والأخير.

بدوره، عاد إيفرتون بتعادل ثمين أمام مضيفه تشيلسي بهدفين لهدفين على ملعب "ستامفورد بريدج"، وسجل ثنائية تشيلسي جواو فيليكس بالدقيقة 52، وكاي هافيرتز في الدقيقة 76، بينما أحرز لإيفرتون عبد الله دوكوري بالدقيقة 69، وإليس سيمز في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 26 نقطة بالمركز 15.

وفي مباريات أخرى، فاز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون برباعية لهدفين، وأستون فيلا على بورنموث بثلاثية نظيفة، وتعادل برينتفورد مع ليستر سيتي بهدف لمثله.