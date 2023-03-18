تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

وطن: تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وبدأ الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في "تل أبيب".

وصعد منظمو الاحتجاجات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.

يتبع...