الحركة الأسيرة تدعو لإسناد خطوتهم في الإضراب

وطن: دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة إلى تعزيز وقفات الإسناد يوم الثلاثاء المقبل الساعة 7:30 مساءً في كافة مراكز المدن، بالترتيبات التي تعلنها الجهات المنظمة، في الوقت الذي قالت فيه إن "الإضراب بات خيارنا الأرجح"وسيبدأ مع أول أيام رمضان ما لم تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها.

وقالت لجنة طوارئ الحركة الأسيرة في بيان اصدرته مساء اليوم السبت إننا نخوض خطواتنا موحدين، ونطالب قوى شعبنا بدعمنا موحدين.

وأشارت الحركة الاسيرة الى أنه سيتم خلال الساعات القادمة نشر وصية الأسرى الذين سيخوضون إضراب الحرية أو الشهادة.

وشكرت الحركة الاسيرة كل من يساندهم في حراكهم على المستوى الشعبي والرسمي والفصائلي، وطالبت الجميع بمزيد من الدعم والإسناد لتحقيق مطالب الاسرى وعلى رأسها حريتهم.