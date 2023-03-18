جامعة القدس تكرم باحثيها الأكاديميين والطلبة لجهودهم المتميزة

وطن: كرمت جامعة القدس باحثيها من أكاديميين وطلبة، وذلك ضمن حفل "جائزة جامعة القدس للبحث العلمي للعام الأكاديمي 2021-2022"، الذي نظمته عمادة البحث العلمي في الجامعة، بمشاركة رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وباحثي الجامعة من أكاديميين وطلبة.

وعبر أ.د. عماد أبو كشك عن فخره بباحثي الجامعة وتميزهم من أكاديميين وطلبة، معتبرًا أبحاثهم إنجازًا علميًا لهم ولجامعة القدس التي تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال البحث العلمي، مؤكدًا على ضرورة التركيز على التطوير التكنولوجي بحيث تنبع أهميته في جميع تخصصات الجامعة الذي يجب مواكبته باستمرار.

وأشار أ.د. أبو كشك إلى نشاط طلبة المجمع الصحي الباحثين منهم الذين وصلت مشاركتهم البحثية إلى ما نسبته 45% من الإنتاج البحثي الكلي للجامعة، داعيًا جميع أعضاء الهيئة التدريسية إلى إعداد أبحاث علمية التي من شأنها خلق بيئة بحثية متطورة تشمل جميع تخصصات الجامعة.

وقدم العديد من الملاحظات القيمة حول البحث العلمي وكيفية دفعه إلى الأمام، منها دعوته لتغيير طبيعة رسائل الماجستير وتقديم بحثين علميين بدلًا منها، وبالتالي تغيير مخرجات هذه الرسائل، وخلق أفكار ريادية خلاقة، وقفزات نوعية متنوعة.

وقالت عميدة البحث العلمي د. إلهام الخطيب "نحتفل معكم بالجهود الاستثنائية لباحثي جامعة القدس من كادر أكاديمي وطلبة، وبإطلاق العدد الثالث من مجلة القدس للبحوث الأكاديمية، هذه الجهود التي أضافت إلى المعرفة العلمية، وكان لها أثر مجتمعي مميز، مؤكدة دعمهم المستمر للبحث العلمي والباحثين، لتظل الجامعة منارة للبحث العلمي وللإبداع والتميز.

وقدمت معلومات حول النتاج البحثي للجامعة خلال العام الأكاديمي 2021-2022، موضحةً التقدم الملحوظ على جميع المستويات سواء في أعداد الأبحاث وجودتها، حيث قدم 290 منشورًا بحثيًا باللغتين العربية والإنجليزية في العام الأكاديمي المذكور، وفي العام 2022 نشر 211 مقالًا، إضافة إلى التعاون مع 148 دولة لإعداد أبحاث علمية، والعديد من المعلومات البحثية التي تخص الجامعة.

وتم تكريم الباحثين عن جائزة أفضل بحثين منشورين خلال العام الأكاديمي 2021-2022 للعلوم الانسانية والعلوم الطبيعية والتطبيقية، جائزة أنشط باحث في كل كلية من كليات الجامعة، جائزة أنشط مجموعة بحثية للكليات العلمية والاجتماعية، جائزة أفضل رسالة ماجستير في كل كلية من كليات الجامعة، جائزة النشر المميز للكادر الأكاديمي في منشورات سكوبس الأعلى تأثيراً (Scopus Q1, Q2)، جائزة النشر المميز للطلاب الباحثين في منشورات سكوبس الأعلى تأثيراً (Scopus Q1, Q2)، جائزة النشر المميز لباحثي جامعة القدس المنتسبين (ِAQU Research Affiliate Program) في منشورات سكوبس الأعلى تأثيراً (Scopus Q1, Q2)، تكريم خاص للباحثين الحاصلين على ( Top 2% Scientists List in Stanford University Report)، تكريم خاص للباحثين الحاصلين على تسجيل براءات اختراع خلال العام الأكاديمي 2021-2022، وتم تكريم لجان البحث العلمي في جامعة القدس: لجنة أخلاقيات البحث العلمي، مشرفي أندية البحث الطلابية النشطة للعام 2021-2022.

يذكر أن جامعة القدس تقوم سنويًا بتكريم الباحثين تقديرًا لمجهودهم وتحفيزًا لهم ولزملائهم، كونها تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي لدوره العميق في تغيير العالم وبناء مستقبل أفضل للجميع.