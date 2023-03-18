تراجعات حادة في سوق النفط

وطن: أنهى النفط تعاملات الأسبوع على تراجعات كبيرة؛ إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.

وفي جلسة أمس الجمعة، تخلى النفط عن مكاسبه المبكرة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.4% ليبلغ 66.74 دولارًا. وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق الجمعة الماضية مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل الماضي.

وأوضح محلل اقتصادي: "العوامل الأساسية ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا، لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنًا كما هو الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب".

وأثارت أزمة انهيار بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر في أمريكا مخاوف من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى حول العالم على غرار ما جرى في الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما أدى إلى موجة بيع قوية للأصول.