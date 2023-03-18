"الشعبية" و"الجهاد الاسلامي" تدينان مشاركة السلطة بلقاء شرم الشيخ

وطن: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي، في بيان مشترك، إصرار السلطة الفلسطينية على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية، واعتبرتا ذلك انقلاباً على الإرادة الشعبية، وخروجاً سافراً عن القرارات الوطنية ومخرجات الحوار الوطني.

واوضح الفصيلان، أن العدو الإسرائيلي يستغل هذه اللقاءات الأمنية لشن المزيد من العدوان والمجازر ضد شعبنا، التي كان آخرها مجزرة جنين، إضافةً لمواصلة استهداف المقاومين واغتيالهم.

ودعتا الى وقف التعلق بأوهام التسوية والمفاوضات والالتزام بالإرادة الشعبية وقرارات الإجماع الوطني، ووقف العبث بالأمن والسلم الوطني الفلسطيني، وحذرتا من مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، والعودة لمربعات الصراعات الداخلية والعداوات الوهمية.

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير وفلسطين وحزب الشعب الفلسطيني وحزب "فدا" والمبادرة الوطنية الفلسطينية اصدرت بيانات مماثلة طالبت فيها السلطة بالتراجع عن المشاركة في لقاء شرم الشيخ وحذرت من مخاطره.