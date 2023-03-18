مسيرة ضد الاستيطان في مسافر يطا

وطن: شارك عشرات المواطنين في قرية التوانة والقرى المجاورة، اليوم السبت، بمسيرة منددة بالاستيطان، ولإفشال مخططات المستوطنين الهادفة الاستيلاء على أراضيهم في منطقة خروبة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن أهالي المنطقة نظموا الفعالية للتصدي لاعتداءات المستوطنين الهادفة التوسع الاستيطاني، والتي كان آخرها بناء قواعد اسمنتية في أرض الخروبة تعود لعائلة ربعي، بهدف الاستيلاء عليها.

وأشار الجبور إلى أن الأهالي يمتلكون الأوراق الثبوتية بملكيتهم لتلك الأراضي، إضافة الى المباشرة بالإجراءات القانونية ضد المستوطنين.

(المصدر- وفا)