"الشعبيّةُ" تدينُ توقيف قناة ٢٤ الفرنسية أربعة صحفيّين بادّعاء "معاداة السامية"

وطن: أدانت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين قيام قناة ٢٤ الفرنسيّة، بتوقيف أربعة صحفيّين من الناطقين بالعربيّة عن العمل، وهم: جويل مارون وليلى عودة ودينا أبي صعب وشريف بيبي، بادّعاء معاداتهم للساميّة ومناهضتهم لـ"إسرائيل"، من خلال منشوراتٍ كتبوها على صفحاتهم الشخصيّة.

وعدّت الجبهة في بيان لها، أنّ قرار التوقيف تحت ذريعة "معاداة السامية"، يُسقِط كل ادّعاءٍ عن الصحافة الحرّة والمستقلة والمهنيّة والموضوعيّة والحقّ الديمقراطيّ في التعبير عن الرأي، وبما يؤكّد سيطرة الصهيونيّة العالمية على الكثير من وسائل الإعلام، وتوجيهها في صالح المشروع الصهيوني وخدمته، والتغطية على جرائم دولة الاحتلال "الإسرائيلي"؛ بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الجبهةُ تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الصحفيين الموقوفين؛ موجهةً لهم تحيّةَ احترامٍ وتقديرٍ على مواقفهم الوطنيّة والقوميّة المشرّفة.

(المصدر- الهدف)