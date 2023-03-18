الأسير المريض عاصف الرفاعي يواجه تنكيلًا قاسيًا أثناء تلقيه العلاج

وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، إن الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عامًا)، بدأ بتلقي العلاج الكيميائي وهو مقيد، في صورة تعبر عن التنكيل الممنهج بحق الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نادي الأسير في بيان له ، أن إدارة السجون تواصل تنفيذ الجريمة بحقّ الأسير "الرفاعي"، بتقييده خلال علاجه في مستشفى "أساف هروفيه"، مبيناً أن تقييد الأسير المريض يعتبر من أبرز الأدوات التّنكيلية الممنهجة، التي تستخدمها إدارة السجون.

ويواجه الأسير "الرفاعي" مخاطر كبيرة على حياته، وتتصاعد مع استمرار اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة في "عيادة سجن الرملة".

وأظهرت الفحوصات الطبيّة التي أُجريت لـ "الرفاعي" قبل نحو شهرين واستغرقت أسبوعين تفشي الخلايا السّرطانية في عدة أجزاء من جسده، ووصلت إلى القولون وأجزاء جديدة من الأمعاء، والغدد، والكبد، وأنّ المرض في مرحلة متقدمة.

وبحسب نادي الأسير، لم يتمكن "الرفاعي" قبل اعتقاله، من إتمام علاجه بالشّكل اللازم، بسبب ملاحقة الاحتلال له، ورفض إعطائه تصريحاً لاستكمال علاجه في القدس، إلى أن اعتقله في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتابع، تمارس إدارة السجون جريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء" بحق "الرفاعي"، عبر المماطلة بإجراء الفحوص الطبية له وعرضه على طبيب أورام مختص في بداية اعتقاله.

واعتبر نادي الأسير، أنّ استمرار اعتقال "الرفاعي" جريمة متواصلة بحقّه، محملاً إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، ومصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

ويعد هذه الاعتقال الرابع بحق الأسير "الرفاعي"، فقد تعرض للاعتقالات منذ أن كان طفلًا.