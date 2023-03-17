غانتس: خطر الحرب الأهلية يتزايد في "إسرائيل"

وطن: قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس، مساء الجمعة إنه يخشى من حدوث حرب أهلية في "إسرائيل".

وأوضح غانتس في تغريدة له: "أخشى أن تحدث حرب أهلية هنا، وأعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن خطر حدوثها يتزايد".

ووجه غانتس كلامه لنتنياهو، "امنع تفكك الجيش.. وامنع تفكك الاقتصاد.. امنع حدوث حرب أهلية".

وأضاف، "من المحظور أن تُصاب بلد كاملة بالجنون حتى يعيش شخص واحد بهدوء".

وتابع موجها كلامه لنتنياهو "التاريخ لن ينسى ولن يسامحك على الدمار الذي ستحدثه على الشعب اليهودي"